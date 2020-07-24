24.07.2020 (12:42)

На вооружение подразделений противовоздушной обороны горного соединения ЦВО в Туве поступила радиолокационная станция «Гармонь»

На вооружение подразделения противовоздушной обороны горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, поступила мобильная радиолокационная станция (РЛС) «Гармонь».

Новая станция предназначена для обнаружения воздушного противника и контроля воздушного пространства в интересах зенитных ракетных батарей малой и средней дальности.

РЛС «Гармонь» состоит из нескольких агрегатов, упаковываемых для транспортировки в специальные контейнеры. Вес каждого контейнера не превышает 30 кг. В состав антенно-аппаратного поста включены антенна, контейнер с приемно-передающим оборудованием, опорно-поворотное устройство в виде треноги с креплениями и наземный радиозапросчик. Технический пост состоит из аппаратуры для обработки собранной информации, навигационного оборудования и пульта управления с монитором для вывода информации о воздушной обстановке. Кроме того, расчет располагает радиостанцией для связи. На сборку станции и подготовку к работе расчету из трех человек требуется около пяти минут.

Работающая станция способна засекать воздушные цели на дальностях от 1 до 40 км на высоте до 10 км. Максимальная скорость обнаруживаемой цели ограничивается 700 м/с.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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