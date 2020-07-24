24.07.2020 (12:39)

В Волгограде откроется Мемориал памяти подвигов краснофлотцев Волжской военной флотилии

Военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) примут участие в торжественном открытии Мемориального комплекса памяти подвигов краснофлотцев Волжской военной флотилии на центральной набережной Волгограда.

Экспозиция расскажет о судьбе краснофлотцев, об «обыденности» военного подвига, об упорстве, неравнодушии и долге, опираясь на личные вещи воевавших и воспоминания их родных, исторические факты, работу поисковиков.

Центральным экспонатом станет памятник-музей БК-31 – легендарный бронекатер, внёсший свой вклад в защиту Сталинграда, на котором в годы Великой Отечественной войны переправляли за Волгу жителей и раненых бойцов.

БК-31 героически погиб 9 октября 1942 года, его экипаж сражался до последнего. Бронекатер случайно обнаружили дайверы-любители спустя 75 лет, и осенью 2017 года у острова Голодный судно подняли со дна реки. Операция по подъему была уникальной и индивидуальной – участок подъема был очень сложный, а судно за долгие годы было полностью засыпано песком, его вес увеличился в пять раз. Также произошёл разлом кормы, что не позволяло поднять бронекатер целиком. Реставрация БК-31 длилась более двух лет: изрешеченное вражескими снарядами судно поместили в стеклянный саркофаг, чтобы защитить от разрушения, провели реконструкцию и консервацию. Внутри будет современная подсветка всех «ранений» бронекатера. Было решено сохранить и показать его таким, каким он был в момент гибели, сохранив все попадания снарядов и пробоины с деревянными чопиками, с помощью которых бойцы в 1942 году пытались спасти свой корабль.

В работу над судьбой бронекатера было вовлечено огромное количество людей: начиная от историков, инженеров, художников, реставраторов и заканчивая криминалистами.

На борту погибшего бронекатера удалось обнаружить останки 11 членов экипажа, имена которых уже установлены. Моряков с почестями захоронили на мемориальном кладбище в Рассошках Волгоградской области. Сам бронекатер после реставрации станет частью музейно-выставочного комплекса под открытым небом на набережной им. 62-й армии Волгограда, продолжая служить Родине и своему народу.

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