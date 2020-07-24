24.07.2020 (11:32)

В Рязанской области в ходе учения прошло масштабное десантирование военнослужащих ВДВ и боевой техники

Сегодня в Рязанской области в ходе масштабного учения прошло массовое десантирование более 800 военнослужащих Ивановского и Тульского гвардейских соединений ВДВ и свыше 60 единиц военной и специальной техники.

Выброска подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 и Ан-26. Десантирование военнослужащих проходило на парашютных системах Д-10, военной техники — на многокупольных системах МКС-350-9 с применением парашютно-бесплатформенных систем ПБС-915, ПБС-916 и ПБС-925 с высоты 600 метров.

Перед десантированием основных сил на площадки приземления «Житово» и «Новики» были доставлены разведывательные подразделения и подразделения высотного десантирования для проведения разведки и захвата стратегически важных объектов. Десантирование разведподразделения выполняли на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2» с высоты 1400-1900 метров, а подразделение высотного десантирования с высоты 8000 метров с применением парашютной системы специального назначения.

Сходу десантировавшиеся подразделения совершили захват аэродрома условного противника, обеспечив развертывание основных сил соединений.

Особенностью проведенного мероприятия стало впервые проведенное десантирование штатной техники парашютно-десантного взвода в составе трех единиц новейших боевых машин десанта БМД-4М общей массой около 42 тонн из самолета Ил-76МД.

Всего в учении, проводимом под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, принимали участие около 6000 военнослужащих ВДВ, было задействовано более 400 единиц боевой и специальной техники, среди которой современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также модернизированные БМД-2КА-У и бронетранспортеры БТР-Д, 120-мм самоходные орудия «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10М», реактивная артиллерия, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры ПТС-2, понтонные переправы, автомобильная техника и техника связи.

Также в учении задействовано более 40 самолётов Ил-76МД военно-транспортной авиации для десантирования личного состава и техники, свыше 10 транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ и 5 ударных вертолётов Ми-24, а также пара истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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