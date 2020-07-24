24.07.2020 (11:33)

Боевые расчеты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова обеспечили запуск ТГК «Прогресс МС-15»

Боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС обеспечили запуск транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-15» с космодрома Байконур.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии ВКС (особого назначения) обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя «Союз-2.1а» и управление ТГК «Прогресс МС-15» на этапе выведения и в орбитальном полете, а также проведение стыковки с Международной космической станцией (МКС).

Всего в обеспечении запуска и стыковки ТГК «Прогресс МС-15» с МКС было задействовано около 30 наземных измерительных средств и более 300 военнослужащих боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

ТГК «Прогресс МС-15» доставил на МКС средства медицинского обеспечения, контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование, компоненты топлива и кислорода, а также посылки для экипажа космической станции и оборудование для проведения научных экспериментов.

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