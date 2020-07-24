24.07.2020 (11:09)

В трех регионах России завершилось учение с командными пунктами зенитных ракетных полков ЦВО

В трех регионах России завершилось учение с командными пунктами зенитных ракетных полков Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Свердловской, Новосибирской и Иркутской областях, на вооружении которых находятся системы С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф».

В ходе трехдневного учения расчеты отработали действия по отражению авиационного налета условного противника и массированного ракетного удара в сложной помеховой остановке в дневное и ночное время.

Кроме того, были отработаны задачи в единой системе противовоздушной обороны, операторы командных пунктов выполнили захват, сопровождение и уничтожение условных средств воздушного нападения противника электронными пусками ракет.

В мероприятии боевой подготовки принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной техники.

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