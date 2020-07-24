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24.07.2020 (08:30)

Российские военные медики приступили к оказанию медицинской помощи в госпитале в Бишкеке

Бригады российских военных медиков приступили к выполнению специальных задач по оказанию медицинской помощи в госпитале Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики.

В ходе работы проведено ознакомление с структурными подразделениями госпиталя и их лечебно-диагностическими возможностями, организацией санитарно-эпидемиологических мероприятий. Кроме того, осмотрено 34 пациента с новой коронавирусной инфекцией, находящихся в наиболее тяжелом состоянии.

Военные медики совместно с коллегами из Киргизии скорректировали диагностические и лечебные мероприятия. Медицинские бригады организовали круглосуточное дежурство в отделении реанимации и интенсивной терапии. Также врачи терапевтического профиля организовали ежедневное наблюдение за пациентами, находящимися в перепрофилированных отделениях для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Кант (Киргизская Республика) осуществлена доставка медицинского имущества и шести врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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