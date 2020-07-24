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24.07.2020 (07:15)

В конкурсе «Верный друг» лучшими стали военнослужащие-кинологи ВВО

На протяжении недели в учебном (ордена Красной Звезды) центре служебного собаководства Вооружённых Сил РФ имени генерал-майора Г.П. Медведева продолжалась ожесточённая борьба за право выступить на международном этапе конкурса «Верный друг».

Всего в конкурсе приняли участие более 15 команд, в том числе пять женских. Кроме того, в конкурсе было задействовано около 80 служебных собак различных пород.

По итогам пяти различных упражнений в зачёте «Военные округа и Северный флот» первое место завоевала сборная Восточного военного округа.

На 300-метровой полосе препятствий, среди женщин лучше всех с заданием справился расчёт рядового Ангелины Раздобреевой. У мужчин первенствовал младший сержант Мунхо Бубеев из команды Восточного военного округа, которая по мнению многих специалистов, стала открытием конкурса.

Сборную ВВО готовили в течение пяти лет. За это время военные кинологи изучили практически все нюансы, препятствия и подводные камни конкурса.

В Республике Бурятия на базе отдельного танкового соединения ВВО создано всё необходимое для подготовки команды.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Верный друг
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