Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.07.2020 (07:30)

Более 600 военнослужащих ВВО преодолеют водную преграду на МТЛБ в Республике Бурятия

Более 600 военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, в ходе стартовавших тактико-специальных занятий, отработают преодоление водных преград на легкобронированных тягачах МТЛБ в Республике Бурятия.

На вододроме полигона «Сосновый Бор» экипажи МТЛБ преодолеют водную преграду протяжённостью до 100 м и глубиной около 5 м. Ранее с военнослужащими прошли занятия по легководолазной подготовке. Также, спасательные подразделения потренируются в эвакуации условно тонущего тягача.

Экипажи МТЛБ осуществят преодоление водной преграды, как одиночно, так и в составе мотострелкового батальона, выполнив захват и оборону плацдарма на другом берегу.

Стоит отметить, что преодоление водной преграды является одним из сложнейших упражнений в курсе подготовки экипажей боевых машин, требующих тщательной подготовки и максимального внимания от каждого военнослужащего.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В конкурсе «Верный друг» лучшими стали военнослужащие-кинологи ВВО
На полигоне «Цугол» в Забайкалье завершилось масштабное тактическое учение с группировкой войск ВВО
В Еврейской автономии специалисты связи ВВО в кратчайшие сроки создали резервную систему управления подразделениями
В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, стартовали сборы с ракетчиками и артиллеристами

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false