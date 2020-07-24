24.07.2020 (07:30)

Более 600 военнослужащих ВВО преодолеют водную преграду на МТЛБ в Республике Бурятия

Более 600 военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, в ходе стартовавших тактико-специальных занятий, отработают преодоление водных преград на легкобронированных тягачах МТЛБ в Республике Бурятия.

На вододроме полигона «Сосновый Бор» экипажи МТЛБ преодолеют водную преграду протяжённостью до 100 м и глубиной около 5 м. Ранее с военнослужащими прошли занятия по легководолазной подготовке. Также, спасательные подразделения потренируются в эвакуации условно тонущего тягача.

Экипажи МТЛБ осуществят преодоление водной преграды, как одиночно, так и в составе мотострелкового батальона, выполнив захват и оборону плацдарма на другом берегу.

Стоит отметить, что преодоление водной преграды является одним из сложнейших упражнений в курсе подготовки экипажей боевых машин, требующих тщательной подготовки и максимального внимания от каждого военнослужащего.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице