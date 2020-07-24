24.07.2020 (05:00)

Расчеты беспилотной авиации ВВО обеспечили точную стрельбу артиллерии в Приморье и на Сахалине

Расчеты беспилотной авиации Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в рамках комплексного учения на полигоне «Сергеевский» обеспечили точность уничтожения условного противника артиллерийским подразделениям.

Были отработаны вопросы совместного применения БЛА и расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», самоходных артиллерийских установок «Акация». Поражение мишеней, имитирующих пункты управления условного противника, проходило в режиме реального времени.

С помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», пункт управления артиллерией произвел корректировку и оценку результатов огня подразделений, что позволило сократить расход боеприпасов для поражения отдельных целей. Выполнение огневых задач осуществлялось с выполнением противоогневого маневра.

Военнослужащие мотострелкового соединения совместно с артиллерийским подразделением армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине отразили ночную атаку условного противника.

По замыслу учения на полигоне «Успеновский» расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» при помощи инфракрасной камеры обнаружили скопление живой силы и техники условного противника, продвигавшегося в направлении стратегически важного объекта.

Командованием соединения было принято решение уничтожить основные силы противника артиллерийским ударом, используя для этого самоходно-артиллерийские установки «Гиацинт» и реактивные системы залпового огня «Град». После чего, военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили разрозненные силы противника и открыли по нему огонь из всех видов штатного вооружения.

Благодаря слаженным действиям военнослужащих мотострелкового соединения и артиллерийского подразделения, живая сила и бронетехника условного противника была полностью уничтожена.

Всего в учениях приняли участие более 500 военнослужащих и задействовано порядка 150 единиц вооружения и военной техники.

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