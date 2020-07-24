24.07.2020 (05:30)

В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, стартовали сборы с ракетчиками и артиллеристами

Более 600 артиллеристов и ракетчиков соединений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, принимают участие полевых сборах. В мероприятиях задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.

В сборах одновременно принимают участие подразделения мотострелкового, танкового, ракетного соединений. В ходе практических занятий артиллеристы и ракетчики отработают вопросы организации полевого лагеря, тылового и технического обеспечения, оборудования боевых и стартовых позиций, маскировки, совершения маршей по пересеченной местности.

Основной задачей сборов является совершенствование боевого мастерства и слаженности действий подразделений, отработка вопросов огневого поражения условного противника с открытых и закрытых огневых позиций.

Завершатся сборы тактическими учениями с выполнением боевых стрельб.

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