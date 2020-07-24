Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.07.2020 (06:00)

В Еврейской автономии специалисты связи ВВО в кратчайшие сроки создали резервную систему управления подразделениями

В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Еврейской автономной области, состоялось учение по созданию резервной системой управления подразделениями.

По условиям учения, были получены разведывательные данные, согласно которым условный противник готовился нанести огневое поражение по узлам связи мотострелкового соединения. В целях обеспечения непрерывности управления войсками, командованием общевойскового объединения было осуществлено распределение сил и резервов связи.

С этой целью запасной узел связи из Амурской области, в составе колонны совершил марш на штатной технике на полигон «Биджан» в ЕАО, преодолев расстояние более 600 километров. Благодаря вовремя прибывшему усилению было гарантированно обеспечено устойчивое управление войсками. В учении было задействовано около 300 военнослужащих и более 50 единиц техники, среди которой новейшие аппаратные связи комплекса «Редут-2УС».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, стартовали сборы с ракетчиками и артиллеристами
Специалисты связи и радиоэлектронной борьбы ВВО совместно отработали задачи маскировки и защиты пунктов управления от «вражеской» разведки
Разведчики ВВО пройдут горную подготовку в Бурятии
На Сахалине и в Бурятии прошли совместные тренировки артиллерии с расчётами беспилотной авиации ВВО

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false