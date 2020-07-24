24.07.2020 (06:00)

В Еврейской автономии специалисты связи ВВО в кратчайшие сроки создали резервную систему управления подразделениями

В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Еврейской автономной области, состоялось учение по созданию резервной системой управления подразделениями.

По условиям учения, были получены разведывательные данные, согласно которым условный противник готовился нанести огневое поражение по узлам связи мотострелкового соединения. В целях обеспечения непрерывности управления войсками, командованием общевойскового объединения было осуществлено распределение сил и резервов связи.

С этой целью запасной узел связи из Амурской области, в составе колонны совершил марш на штатной технике на полигон «Биджан» в ЕАО, преодолев расстояние более 600 километров. Благодаря вовремя прибывшему усилению было гарантированно обеспечено устойчивое управление войсками. В учении было задействовано около 300 военнослужащих и более 50 единиц техники, среди которой новейшие аппаратные связи комплекса «Редут-2УС».

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