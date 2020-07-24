24.07.2020 (07:00)

На полигоне «Цугол» в Забайкалье завершилось масштабное тактическое учение с группировкой войск ВВО

В Забайкальском крае на межвидовом полигоне «Цугол», проведением этапа боевой стрельбы в ночное время, завершилось масштабное тактическое учение с группировкой войск Восточного военного округа (ВВО) под руководством командующего войсками округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко.

В рамках розыгрыша практических действий, экипажи танков и боевых машин пехоты осуществили форсирование реки Онон шириной более 100 м десантным и мостовым способами.

В дальнейшем, мотострелковые и танковые подразделения, в сопровождении авиационных групп, после развертывания в боевые порядки, атаковали передний край обороны «противника», а затем вытеснили его на невыгодные, для дальнейших действий, позиции. После проведения наступательных действий подразделения заняли оборону для подготовки к ведению учебно-боевых действий в ночных условиях. При розыгрыше учения впервые использовалась тактика применения кочующих подразделений.

В ходе проведения учения, для выполнения ряда задач, активно применялись беспилотные летательные аппараты (БЛА). Так, расчеты комплексов беспилотной авиации выполнили корректировку огня артиллерии, поиск командных пунктов и узлов связи, доразведку района дислокации резервов условного противника.

На учении активно применялся опыт военного конфликта в Сирии. В частности, моделировались ситуации по применению условным противником так называемых «джихад-мобилей» с их дальнейшим уничтожением на разных рубежах артиллерией, противотанковыми управляемыми ракетами, вооружением танков и боевых машин пехоты, огнеметами и гранатометами. Также были отработаны вопросы организации засад с применением маскировки, к примеру, танковых подразделений под населенные пункты.

Артиллерийская группировка войск, огнем ствольной и реактивной артиллерии, в том числе дальнобойных систем залпового огня «Ураган» уничтожила крупные резервы условного противника.

Более 20 самолетов и вертолетов, в том числе Су-25, Су-30СМ, МИ-24 бомбовыми ударами и пусками ракет подавили системы ПВО и уничтожили критически важные объекты.

В ходе ночного оборонительного боя, массированным огнем уничтожено до тысячи различных целей.

В масштабном учении на полигоне «Цугол» приняли участие порядка 6 тысяч военнослужащих, порядка 1.5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 20 самолетов и вертолетов.

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