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24.07.2020 (08:00)

В Новороссийске сегодня будет открыт современный учебно-тренировочный комплекс для подготовки экипажей подводных лодок

Сегодня в Новороссийской Военно-Морской базе состоится открытие и прием в эксплуатацию современного Учебно-тренировочного комплекса ВМФ, предназначенного для легководолазной и спасательной подготовки экипажей подводных лодок. Накануне Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову было доложено об успешных испытаниях учебно-тренировочного комплексами специалистами Главного командования ВМФ и НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ (ВУНЦ ВМФ).

Учебно-тренировочный комплекс оснащен самым современным оборудованием, позволяющем на высоком уровне эффективности проводить подготовку личного состава экипажей подводных лодок.

«Подготовка подводников в Военно-Морском Флоте выведена на новый качественный уровень. Это касается как тренажерной базы, так программ обучения подводников. Безусловно, что подготовка  учитывает поступление в состав ВМФ новых подводных лодок и направлена на совершенствование профессионализма личного состава», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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