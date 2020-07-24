24.07.2020 (08:00)
В Новороссийске сегодня будет открыт современный учебно-тренировочный комплекс для подготовки экипажей подводных лодок
Сегодня в Новороссийской Военно-Морской базе состоится открытие и прием в эксплуатацию современного Учебно-тренировочного комплекса ВМФ, предназначенного для легководолазной и спасательной подготовки экипажей подводных лодок. Накануне Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову было доложено об успешных испытаниях учебно-тренировочного комплексами специалистами Главного командования ВМФ и НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ (ВУНЦ ВМФ).
Учебно-тренировочный комплекс оснащен самым современным оборудованием, позволяющем на высоком уровне эффективности проводить подготовку личного состава экипажей подводных лодок.
«Подготовка подводников в Военно-Морском Флоте выведена на новый качественный уровень. Это касается как тренажерной базы, так программ обучения подводников. Безусловно, что подготовка учитывает поступление в состав ВМФ новых подводных лодок и направлена на совершенствование профессионализма личного состава», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.