24.07.2020 (04:00)

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил личный состав и ветеранов ТОФ с Днем Военно-Морского Флота

Командование и Военный совет Тихоокеанского флота сердечно поздравляет моряков-тихоокеанцев, ветеранов, гражданский персонал частей и учреждений с Днём Военно-Морского Флота России!

Созданный по указу Петра Великого, флот прошёл трудный, но славный путь, всегда был и остаётся символом сильного российского государства - великой морской державы, одной из основ его оборонной мощи. Он по праву заслужил любовь и уважение народа.

Более трёх веков военные моряки несут вахту на морских рубежах Отчизны, демонстрируя мужество, преданность священному воинскому долгу, Военной присяге и Андреевскому флагу.

Российский народ бережно хранит память о славных морских победах адмиралов Ушакова и Нахимова, о подвигах экипажей бронепалубного крейсера 1 ранга «Варяг» и броненосного крейсера 1 ранга «Рюрик», миноносца «Стерегущий», которые своим мужеством и героизмом вписали яркую страницу в боевую летопись отечественного Военно-Морского Флота.

Неувядаемой славой покрыли себя военные моряки в годы Великой Отечественной войны. Они стояли насмерть на Невском Пятачке, били врага под Москвой и на Волге, освобождали Крым и Северный Кавказ, Заполярье. Их беспримерный подвиг при обороне Одессы и Севастополя, Новороссийска и Ленинграда, навечно останется в памяти потомков.

В наши дни Военно-Морской Флот играет исключительно важную роль в обеспечении национальных интересов Российской Федерации, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире.

Нынешнее поколение военных моряков с достоинством и честью демонстрирует российский флаг на океанских просторах, продолжает славные традиции служения Отечеству, верности Военной присяге, совершенствует профессиональное мастерство и боевую выучку, эффективно решает задачи в ближней и дальней морских зонах.

Заложены новые боевые корабли. В Керчи на судостроительном заводе «Залив» - универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». В Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» - фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», на Средне-Невском судостроительном заводе - корабль противоминной обороны «Лев Чернавин». В Северодвинске на предприятии «Севмаш» - атомные подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток».

Новые корабли и подводные лодки пополнят, в том числе Тихоокеанский флот, который находится на этапе активного развития и переоснащения, и будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и связи.

Россия обладает одной из самых протяжённых береговых линий и выходом к трём океанам, поэтому руководство страны будет и впредь держать курс на развитие современного боеспособного флота, строить корабли, оснащённые перспективными образцами оружия и техники.

Наша задача качественно освоить новые образцы оружия и техники, повышать боеготовность и крепить воинскую дисциплину, овладевать профессиональным мастерством и морской выучкой, бережно хранить и преумножать славные флотские традиции, знать и помнить историю и боевую летопись Военно-Морского Флота.

Тихоокеанский флот России был и будет надёжным форпостом для предотвращения любых угроз с морских и океанских направлений, важным инструментом в деле укрепления стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В связи с наступающим праздником, Днём Военно-Морского Флота России, Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц пожелал морякам, ветеранам, и гражданскому персоналу частей и учреждений крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба и спокойного моря, новых ратных свершений во имя могущества и процветания Российской Федерации!

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