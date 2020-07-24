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24.07.2020 (04:30)

На Камчатке ко Дню Военно-Морского Флота России открыта фотовыставка

В городе подводников Вилючинске редакцией газеты «Тихоокеанская вахта» Министерства обороны РФ организована фотовыставка, которая приурочена к празднованию Дня Военно-Морского Флота России.

Выставка рассказывает о повседневной жизни и деятельности экипажей боевых кораблей и подразделений Береговых войск Тихоокеанского флота, дислоцированных на Камчатке. В ней собраны самые яркие фото действий на полигонах морских пехотинцев Войск и сил на Северо-востоке России, изображения атомных подводных крейсеров Подводных сил ТОФ, кораблей и судов ОКВС в море и у причалов в пунктах базирования.

Большой раздел выставки посвящен морской авиации. В него вошли фотоснимки выполнения истребителями-перехватчиками МиГ-31 сложных задач в районах Крайнего Севера и Арктики России, а также учебно-тренировочных полетов вертолетов Ка-27 в Авачинском заливе и отдаленных районах Камчатки.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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