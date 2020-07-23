Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.07.2020 (23:00)

Военнослужащие высокогорных подразделений будут соревноваться в стрельбе в составе групп в рамках Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо»

24 июля 2020 г. участникам Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо» предстоит соревноваться в Приэльбрусье в выполнении пятой специальной задачи – «Стрельба в составе групп», единственного испытания, в ходе которого они применяют штатное оружие по назначению.

Военнослужащие должны выполнить финальное задание первого этапа: стрельба на дальность до 250 метров.

Всего на травянистом склоне планируется оборудовать четыре рубежа для стрельбы, на которых на разном расстоянии будут установлены 36 мишеней (для стрелков, пулеметчиков и снайперов).

СПРАВОЧНО:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ.

В соревнованиях принимают команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации. Данные состязания проводятся с 2015 года, шестые соревнования подряд.

Испытания 2020 года стартовали 22 июля и пройдут до 4 августа.

Первый этап соревнований включает в себя специальные задачи «Соревнование по индивидуальному лазанию на искусственном рельефе», «Ориентирование в горной местности», «Лазание в связках», «Горная полоса препятствий» и «Стрельба в составе группы».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Команда ВДВ упрочила лидерство по итогам трех специальных задач Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо»
Десантники провели стремительную атаку противника в Рязанской области
Более 500 военнослужащих Тульского соединения ВДВ, форсировав водную преграду, уничтожили условного противника
Высокогорные подразделения ВС РФ и Росгвардии выполнят самое сложное задание конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

Метки:
Воздушно-десантные войска , Эльбрусское кольцо
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false