23.07.2020 (22:30)

Команда ВДВ упрочила лидерство по итогам трех специальных задач Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо»

По итогам третьего специального задания Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо», который проходит на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Министерства обороны Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике команда Воздушно-десантных войск упрочила свое лидерство.

В лазании в связках команда ВДВ заработала 923 балла, команда Восточного военного округа показала второй результат – 903 балла, а подразделение Южного военного округа – третье место, набрав 732 балла.

От каждой команды выступало по две связки военнослужащих. Самое лучше время в лазании в связке показала команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Рядовой Плотников и рядовой Гордов выполнили задание за 8 минут 27 секунд.

Представители Воздушно-десантных войск сержант Бондарев и сержант Белый набрали 499 баллов (9 минут 44 секунды).

При выполнении задачи каждый военнослужащий имел при себе: специальный костюм, скальные туфли, кевларовую каску, перчатки, тактический жилет, 5,45-мм автомат и четыре магазина к нему, страховочную систему (альпинистские карабины, устройство для спуска типа «восьмерка» или «реверсо», отрезок основной веревки для блокировки грудной обвязки и беседки, два отрезка вспомогательной веревки. На связку: петли станционные, петли оттяжки в сборе, две 10-мм основные веревки длиной 50 м).

После выполнения трех специальных заданий команда ВДВ, набрав 2 598 баллов, опережает ближайшего преследователя – сборную Восточного военного округа на 421 балл.

На третьем месте команда Южного военного округа с результатом 2 090 баллов.

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского набрала 1 915 баллов.

СПРАВОЧНО:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ.

В соревнованиях принимают команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Состязания пройдут с 22 июля по 4 августа 2020 г. в рамках Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

Данные состязания проводятся с 2015 года, шестые соревнования подряд.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице