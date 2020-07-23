23.07.2020 (22:00)

В Нижегородской области артиллерийские подразделения общевойсковой армии ЗВО нанесли массированное огневое поражение «противнику»

Расчеты артиллерийских батарей нанесли массированное огневое поражение «противнику» в ходе полковых тактических учений общевойсковой армии Западного военного округа в Нижегородской области.

Учение проходит под руководством командира Висленской мотострелковой дивизии ЗВО полковника Алексея Авдеева.

Расчеты гаубичного и реактивного дивизионов провели стрельбы на дальности до 10 км по целям, имитирующим живую силу и бронетехнику наступающего «противника». Для нанесения максимального поражения артиллеристы применили тактический прием переноса огня по фронту на общую ширину до 2 км, что позволило создать «Огненный вал» для отхода мотострелковых и танковых подразделений и перехода к маневренной обороне.

Всего в ходе полкового тактического учения на базе Центра боевой подготовки Западного военного округа привлечено свыше 1,5 тыс.военнослужащих, около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72БА, бронетранспортеры БТР-82А, гаубицы Мста-Б, системы залпового огня «Торнадо-Г».

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