23.07.2020 (21:45)

В Подмосковье прошли боевые стрельбы с военнослужащими танковой армии Западного военного округа в рамках КШУ

На полигонах «Алабино» и «Головеньки» в Московской области прошли боевые стрельбы экипажей танков Т-72Б3, Т-80, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2 танковой армии Западного военного округа в рамках Командно-штабных учений.

Военнослужащие отработали поражение целей из всего комплекса штатного вооружения бронетехники: крупнокалиберных пушек, зенитных и танковых пулеметов. Танкисты вели стрельбу по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м. В ходе стрельб в ночное время с использованием приборов ночного виденья.

Отдельным эпизодом танкистов стала отработка тактики действий по подавлению заранее разведанных мест расположения противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.

В боевых стрельбах принимают участие более 1 тыс. военнослужащих и задействовано порядка 200 единиц военной техники.

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