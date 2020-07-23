23.07.2020 (21:30)

Психологи ЗВО оказывают помощь в подготовке сборных команд ВС РФ к конкурсам «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Психологи Западного военного округа приступили к подготовке сборных команд Вооруженных сил Российской Федерации к Армейским международным играм-2020 конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Для этого разработана специальная психологическая программа подготовки и сопровождения сборных команд, объединяющая опытные наработки тренингов и психологических приемов, применявшихся в ходе подготовки экипажей, ставших победителями прошедших соревнований.

Программа включает поэтапное формирование уверенности при работе в команде на завоевание победы. В ней применены элементы техники аутотренинга, тренингов «веревочного» курса и других игровых методик.

На недавно прошедшем всеармейском этапе состязаний «Танковый биатлон-2020» и «Суворовский натиск-2020» психологи активно использовали методики из программы при сопровождении участников в ходе выступлений. По отзывам экипажей, тренинги помогали им преодолеть волнение и уверенно показать свои навыки.

Ранее в Подмосковье на общевойсковом полигоне ЗВО завершился Всеармейский этап конкурса «Танковый биатлон». По результатам жесточайшей борьбы между 7-ю командами, победителем стала команда Западного военного округа. Танковый экипаж Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии старшего лейтенанта Ильи Клементьева показал высокие показатели в стрельбе из всего комплекса вооружения танка Т-72Б3. На трассе механику-водителю удалось разогнать 46 тонный танк до скорости около 80 километров в час.

Команда Западного военного округа, которая была представлена военнослужащими танковой армии завоевала третье место на всеармейском этапе конкурса «Суворовский натиск», который завершился в Амурской области.

Экипаж сержанта Журавлева показал наилучшее время в прохождении трассы и стрельбе, тем самым обеспечил себе право представлять Вооруженные силы России на международном конкурсе «Суворовский натиск» АрМИ-2020».

Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября. В рамках АрМИ-2020 запланировано проведение 30 международных конкурсов. В Московской области на полигоне Алабино Западного военного округа пройдут соревнования команд-участников конкурса «Танковый биатлон», военных полицейских «Страж порядка», спасательных подразделений «Аварийный район», а также мастер-классы военных поваров.

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