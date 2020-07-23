23.07.2020 (21:15)

Более 60 единиц вооружения и военной техники зенитной бригады общевойсковой армии ЗВО прибыли в Астраханскую область

Военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, совершив марш железнодорожным транспортом, прибыли для выполнения упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения на полигоне Капустин ЯР в рамках тактического учения.

В настоящее время военнослужащие соединения приступили к разгрузке и техники с железнодорожных платформ, постановке зенитных установок в колонну для совершения 50-ти километрового марша в район временной дислокации.

К проведению стрельб привлечено более 100 военнослужащих и около 60 единиц боевой техники.

Боевые расчеты отработают задачи по выдвижению в заданные районы, оборудованию и маскировке позиций, тактической, технической и специальной подготовкам, уничтожению воздушных целей и выводу техники из-под ответного удара условного противника. Задачи будут выполняться в различное время суток, на позиции и сходу.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице