23.07.2020 (21:00)

В танковой армии ЗВО стартовало командно-штабное учение на территории 5 регионов России

В Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях началось плановое командно-штабное учение с личным составом гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В мероприятии задействуется управление объединения с привлечением штабов Таманской мотострелковой, Кантемировской танковой дивизий и мотострелковой бригады, танковой бригады, инженерно-саперного полка.

Учение направлено на совершенствование боевой готовности соединений, методов работы командиров и начальников всех степеней в управлении подчиненными подразделениями с использованием современных систем управления войсками.

Военнослужащие соединений и воинских частей в рамках КШУ отработают задачи в соответствии со своим предназначением, включая вопросы антитеррористической направленности и защиты систем управления подразделениями.

Всего в мероприятии принимают участие более 3 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

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