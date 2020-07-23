Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.07.2020 (20:45)

Стратегические ракетчики отмечают очередную годовщину с момента заступления на боевое дежурство первого полка мобильных «Тополей»

23 июля 1985 года впервые в истории РВСН в Республике Марий Эл на боевое дежурство заступил дивизионный вариант подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь». Первым мобильным полком с МБР межконтинентальной дальности командовал подполковник Виктор Дремов.

Разработка ракетного комплекса, получившего название «Тополь», велась на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 июля 1976 года.

Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» создавались на базе семиосных автомобилей МАЗ и не имеют аналогов в зарубежном ракетостроении.

На смену ПГРК «Тополь» в РВСН приходит ПГРК «Ярс», на который полностью переоснащено Йошкар-Олинское ракетное соединение. 

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
Всеармейский конкурс среди специалистов военной топографии «Надежный ориентир» впервые пройдёт в военном вузе
Выездная комиссия РВСН продолжает работу в Ростовской области
Около 900 курсантов планируется принять в Военную академию РВСН и ее филиал
Более 7500 новобранцев пополнили РВСН в ходе весеннего призыва

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false