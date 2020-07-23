23.07.2020 (20:45)

Стратегические ракетчики отмечают очередную годовщину с момента заступления на боевое дежурство первого полка мобильных «Тополей»

23 июля 1985 года впервые в истории РВСН в Республике Марий Эл на боевое дежурство заступил дивизионный вариант подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь». Первым мобильным полком с МБР межконтинентальной дальности командовал подполковник Виктор Дремов.

Разработка ракетного комплекса, получившего название «Тополь», велась на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 июля 1976 года.

Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» создавались на базе семиосных автомобилей МАЗ и не имеют аналогов в зарубежном ракетостроении.

На смену ПГРК «Тополь» в РВСН приходит ПГРК «Ярс», на который полностью переоснащено Йошкар-Олинское ракетное соединение.

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