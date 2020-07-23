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23.07.2020 (20:30)

В Санкт-Петербург ко Дню ВМФ и Главному военно-морскому параду доставили мощи святого праведного воина Феодора Ушакова

На борту самолета Ил-76 святыня прибыла из Санаксарского монастыря в Мордовии на аэродром «Пушкин». Его встретил почетный караул, адмиралы, генералы и офицеры ЗВО, курсанты военных ВУЗов и военнослужащие петербургского гарнизона.

Далее ковчег отправился в Крондштат на Петровскую пристань, там мощи адмирала Феодора Ушакова поместили на специальный катер, который обошел корабли-участники Главного военно-морского парада.

После совершения молебна на катере святыня отправилась на Якорную площадь в Никольский собор, где будет находиться до начала парада.

Мощи на время перелета и пребывания в Санкт-Петербурге сопровождают наместник Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря архимандрит Иннокентий, помощник наместника монастыря иеродиакон Амвросий, два монаха и два сотрудника монастыря.

Главный Военно-Морской парад в честь Дня Военно-Морского Флота пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главный военно-морской парад
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