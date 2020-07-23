23.07.2020 (19:45)
Военные понтонёры оборудовали паромные переправы в ходе масштабных учений Воздушно-десантных войск в Рязанской области
В ходе проходящего в Рязанской области масштабного командно-штабного учения с группировкой Воздушно-десантных войск приняли участие военнослужащие понтонно-мостового соединения Инженерных войск, дислоцированного во Владимирской области.
В ходе выполнения задач по переправке военной техники через реку Оку силами военных инженеров были оборудованы и содержались паромные переправы в составе двух 60-тонных паромов из комплекта паромного парка ПП-2005М, а также осуществлена десантная переправа на плавающих транспортерах ПТС-2.
Всего в учении задействовано более 60 военных инженеров и свыше 30 единиц инженерной техники.
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