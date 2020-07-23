23.07.2020 (19:30)

Летчики Балтийского флота отработали задачи по перехвату воздушных целей

Пилоты выполнили элементы сложного пилотажа и учебные задачи по перехвату высотных скоростных целей в небе над Калининградской областью.

Экипажи самолетов Су-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника. Летчики выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток.

В частности, летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде «Воздух», произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, выполнили задачи по принудительной посадке самолёта-нарушителя на аэродром, провели выходы в атаку с выполнением маневров уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником.

Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря. При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-27 в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

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