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23.07.2020 (19:15)

Десантники провели стремительную атаку противника в Рязанской области

В ходе проходящего в Рязанской области командно-штабного учения с группировкой Воздушно-десантных войск под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, усиленный парашютно-десантный батальон гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, после форсирования водной преграды провел стремительную атаку условного противника, оказывавшего активное сопротивление.

После форсирования водной преграды, десантники, при поддержке артиллерии и армейской авиации, провели стремительную атаку на укрепленные позиции условного противника.

Для поддержки наступающим подразделения парашютно-десантного батальона Тульских десантников, в тыл обороняющемуся условному противнику из 8 транспортно-боевых вертолетов был высажен тактический воздушный десант в составе десантно-штурмовой роты Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

В дальнейшем, рейдовыми действиями в тылу условного противника были уничтожены пункты пункты управления и огневые позиции артиллерии и ПВО.

Всего в учении задействовано около 6000 военнослужащих ВДВ, более 400 единиц боевой и специальной техники, среди которых современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также модернизированные БМД-2КА-У и бронетранспортеры БТР-Д, 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10М», реактивная артиллерия, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры ПТС-2, понтонные переправы, автомобильная техника и техника связи.

Также в учении задействовано более 40 самолётов Ил-76мд Военно-транспортной авиации для десантирования личного состава и техники, более 10 транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ и 5 ударных вертолётов Ми-24, пара истребителей-бомбардировщиков Су-34».

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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