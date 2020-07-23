23.07.2020 (20:00)

Совершенствование информационного обеспечения и радиотехнических средств ПВО-ПРО станет предметом обсуждения на форуме «АРМИЯ-2020»

Актуальные вопросы развития информационного обеспечения и радиотехнических средств противовоздушной и противоракетной обороны обсудят во время круглого стола на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020».

Модератором дискуссии выступит заслуженный военный специалист Российской Федерации, начальник кафедры зенитных ракетных комплексов Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны полковник Николай Лешко.

В мероприятии примут участие специалисты органов военного управления, образовательных организаций Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы повышения качества информационных средств ПВО-ПРО за счет использования кооперируемых и некооперируемых источников радиолокационного подсвета, а также направления развития информационной подсистемы воздушно-космической обороны в интересах получения радиолокационной информации о средствах воздушного и космического нападения.

Ожидается, что в ходе работы круглого стола будут определены приоритетные пути развития информационной подсистемы воздушно-космической обороны, а также будут выработаны предложения по научному сотрудничеству в интересах укрепления обороноспособности страны.

Доклады, представленные на круглом столе, планируется опубликовать в ведущих рецензируемых научных журналах.

СПРАВОЧНО:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводиться в течение шести дней с 23 по 28 августа на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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