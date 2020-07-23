23.07.2020 (19:00)

Турнир по стрельбе из штатного и табельного оружия дал старт Спартакиаде Минобороны России среди сборных команд центральных органов военного управления

22 июля 2020 г. в стрелковом тире спортивного центра ЦСКА в поселке Калининец состоялось открытие Спартакиады Министерства обороны Российской Федерации среди команд центральных органов военного управления, посвященной 290-летию со дня рождения А.В.Суворова.

Первым соревновательным видом программы стал турнир по стрельбе из штатного или табельного оружия.

В соревнованиях приняла участие 41 команда в двух группах, всего –более 150 участников.

В церемонии открытия турнира принял участие главный судья соревнований, заместитель начальника команды, старший тренер спортивной команды ЦСКА (по стрелковым видам спорта) Тахир Хабибуллин.

«Многие из вас подошли к этим соревнованиям без подготовки, но, я уверен, вы сегодня покажите отличные навыки стрельбы и сможете подтвердить или получить спортивные разряды», – отметил Т.Я.Хабибуллин.

Удачи, успехов, хороших спортивных результатов и рекордов стрелкам также пожелали начальник группы Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Алексей Щадин, а также Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе, многократный чемпион мира, Европы и СССР, Заслуженный тренер России, тренер спортивной команды ЦСКА (по стрелковым видам спорта) Виктор Власов и начальник спортивной команды – старший тренер спортивной команды ЦСКА (по стрелковым видам спорта) майор Алексей Каменский.

В первый день турнира прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова на расстоянии 25 м – ПМ-3 (30 выстрелов), ПМ-1 (10 выстрелов) и ПМ-4 – упражнение по стрельбе среди военнослужащих-женщин. Каждый участник получил по 35 патронов и свой номер на огневом рубеже.

В упражнении ПМ-3 победу одержали представитель команды Управления коменданта охраны майор В.Рубель (1 группа) и полковник Д.Горшков (2 группа) из команды Управления службы войск и безопасности военной службы, набравшие 286 и 276 очков соответственно.

«Серебро» на свой счет записали полковник В.Мазников (Командование ВДВ, 1 группа) и майор И.Земцов (НЦУЯО МО РФ, 2 группа).

Замкнули тройку лидеров в этом упражнении подполковник В.Дудник (НЦУО РФ, 1 группа) и полковник В.Косогоров (2 группа).

В 1 группе лучший результат в упражнении стрельба из пистолета Макарова ПМ-1 с 25 метров показал капитан В.Горностаев из команды Командования ВДВ, набравший 100 очков из 100 возможных.

Во второй группе первенство занял федеральный государственный гражданский служащий В.Нушкалюк (Управление службы войск и безопасности военной службы). Его результат составил 89 очков.

Серебряным призером стал представитель Главного управления боевой подготовки – полковник С.Кадушкин.

На третью ступень пьедестала почета поднялись полковник Д.Соловей из команды НЦУО РФ и федеральный государственный гражданский служащий А.Оленченко из команды Департамента военно-экономического анализа.

Личный турнир среди женщин стал заключительным видом первого соревновательного дня, за победу боролись 7 представительниц прекрасного пола.

83 очка и первое место в упражнении ПМ-4 за представителем Управления коменданта охраны прапорщиком Т.Богатыревой.

Полковник В.Давыдова (НЦУО РФ), уступив победителю 2 очка, заняла вторую строчку итогового протокола.

Бронзовый призер – федеральный государственный гражданский служащий Главного управления контрольной и надзорной деятельности О.Силаева – 78 очков.

Следующее соревнование Спартакиады – состязания по городошному спорту, которые запланированы на 4 августа 2020 г.

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