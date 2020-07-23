23.07.2020 (20:15)

Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО поднялся в воздух для перехвата воздушной цели, приближающейся к государственной границе РФ

23 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон.

После разворота самолета разведчика от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушение Государственной границы Российской Федерации не допущено.

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