23.07.2020 (18:45)
На полигоне Ногинский учебного центра МосВОКУ прошел всеармейский этап конкурса «Дорожный патруль»
Церемония открытия конкурса «Дорожный патруль» состоялась 18 июля. В соревнованиях приняли участие команды военных автомобильных инспекций из четырех военных округов и Северного флота, команда 100-й военной автомобильной инспекции г. Москва и команда Росгвардии.
В этот период между командами прошли следующие состязания: «Экстремальное вождение», «Регулировка дорожного движения», «Разгон и экстренное торможение», «Экстремальная параллельная парковка», «Замена колеса», «Технический контроль», «Индивидуальная гонка», «Военно-техническая эстафета. Командная гонка».
Награждение победителей и призеров соревнований будет проводиться на церемонии закрытия конкурса 25 июля.
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