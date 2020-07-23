23.07.2020 (18:45)

На полигоне Ногинский учебного центра МосВОКУ прошел всеармейский этап конкурса «Дорожный патруль»

Церемония открытия конкурса «Дорожный патруль» состоялась 18 июля. В соревнованиях приняли участие команды военных автомобильных инспекций из четырех военных округов и Северного флота, команда 100-й военной автомобильной инспекции г. Москва и команда Росгвардии.

В этот период между командами прошли следующие состязания: «Экстремальное вождение», «Регулировка дорожного движения», «Разгон и экстренное торможение», «Экстремальная параллельная парковка», «Замена колеса», «Технический контроль», «Индивидуальная гонка», «Военно-техническая эстафета. Командная гонка».

Награждение победителей и призеров соревнований будет проводиться на церемонии закрытия конкурса 25 июля.

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