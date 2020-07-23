23.07.2020 (18:30)

Более 500 военнослужащих Тульского соединения ВДВ, форсировав водную преграду, уничтожили условного противника

В ходе проходящего в Рязанской области командно-штабного учения с группировкой Воздушно-десантных войск под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова усиленный парашютно-десантный батальон гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения после предварительной подгототовки на штатной технике форсировал водную преграду.

По позициям закрепившегося на противоположном берегу реки Ока в районе н.п. Иванчино в Рязанской области подразделениям условного противника был нанесен бомбо-штурмовой удар парой истребителей-боимбардировщиков Су-35, после чего при поддержке самоходно-артиллерийской батареи «Нона-С» передовой отряд на лодках и специальных плавсредствах с ходу форсировал водную преграду и подготовил плацдарм для переправы основных сил. После этого началось форсирование реки главными силами батальона на боевых машинах десанта БМД-2КА-У при поддержке звена ударных вертолетов Ми-24, самоходно-артиллерийской батареи «Нона-С» и высадка тактического воздушного десанта из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ в составе десантно-штурмовой роты Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

В ходе форсирования и закрепления на противоположном берегу реки десантники уничтожили наземные разведывательно-ударные комплексы и вспомогательные пункты управления условного противника.

Расширив плацдарм на противоположном берегу, подразделения десанта отработали рейдовые действия в тылу противника, в ходе которых были уничтожены его отходящие подразделения.

Форсирование осуществлялось силами парашютно-десантного батальона гвардейского парашютно-десантного полка из Тулы 9 волнами по 9 направлениям.

Всего в ходе форсирования водной преграды за час на противоположный берег переправилось более 500 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.

Кроме того, в форсировании приняли участие понтонные переправы и плавающие транспортеры ПТС-2 понтонного соединения инженерных войск.

Всего в учении принимают участие около 6 тыс. военнослужащих ВДВ, задействоано более 400 единиц военной и специальной техники, среди которой современные боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», модернизированные БМД-2КА-У и бронетранспортеры БТР-Д, 120-мм самоходные орудия «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10М», реактивная артиллерия, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры ПТС-2, понтонные переправы, автомобильная техника и техника связи.

Также в учении задействовано более 40 самолётов Ил-76МД Военно-транспортной авиации для десантирования личного состава и техники, более 10 транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ и 5 ударных вертолётов Ми-24, пара истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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