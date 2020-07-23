23.07.2020 (18:11)

В Калининграде проводится отбор кандидатов для поступления в вузы Минобороны России

В Калининграде выездная группа проводит мероприятия по отбору кандидатов для поступления в вузы Министерства Обороны Российской Федерации.

Выездная группа по профессиональному психологическому отбору и физической подготовке сформирована из специалистов филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде и работает на территории филиала.

Для проведения отборочных мероприятий кандидаты приглашаются по отдельному графику. Прибывающие на комиссию в первую очередь проходят термометрию, экспресс-исследование на заболеваемость коронавирусной инфекцией и только после этого допускаются к прохождению профотбора и физической подготовки, после чего документы кандидатов будут направляться в приемные комиссии военных вузов Российской Федерации. Все мероприятия проходят под наблюдением медицинских работников военно-морского вуза.

В соответствии с решением Минобороны России от 3 июня 2020 года в целях недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции отбор кандидатов для поступления военные вузы будет осуществляться на местах без непосредственного выезда учебные заведения.

Как отметил начальник выездной группы в Калининграде капитан 1 ранга Михаил Урюпин, проводится отбор из 319 кандидатов. Свою работу выездная комиссия завершит 28 июля. После окончания работы группы, все помещения, где проходили мероприятия по отбору, пройдут специальную обработку.

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