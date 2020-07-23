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23.07.2020 (17:39)

К Дню ВМФ России ЦДРА запустил онлайн-проект о первом кругосветном плавании русских моряков

На YouTube-канале Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе в рамках рубрики «История Российской Армии» ее ведущий — известный писатель-маринист, ведущий редактор военно-художественной студии писателей ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Шигин — раскрыл тему первого кругосветного плавания русских моряков.

Это знаковое для Российского флота и всей России событие, ставшее важнейшей вехой в их развитии, связано с именами выдающихся отечественных мореплавателей — Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, которые в 1803–1806 годах, командуя кораблями «Надежда» и «Нева», совершили грандиозное плавание вокруг света.

В апреле 2020 года из-за пандемии ЦДРА имени М.В. Фрунзе перевел значительную часть мероприятий из офлайна в онлайн, были скорректированы форматы, активнее стали задействоваться YouTube-каналы и социальные сети. За это время было проведено около 20 онлайн-мероприятий, большая часть из них была посвящена 75-летию Победы.

«Мы постарались максимально эффективно использовать то время, когда нам пришлось работать в условиях карантина, — подчеркнул начальник методического отдела ЦДРА Дмитрий Хробостов. — Фактически мы работали в том же графике и с не меньшей нагрузкой, так что можно сказать, что карантин мы и не заметили. Вместе с тем, конечно, ничто не может заменить живое общение. Поэтому все мы надеемся, что сложные времена останутся позади, и мы сможем уже в ближайшее время проводить мероприятия с нашими коллегами со всей России в привычном режиме».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Военно-Морской Флот , Департамент культуры Минобороны России
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