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22.07.2020 (18:00)

Всеармейский этап конкурса «Эльбрусское кольцо» усложнили 15-километровым марш-броском

Всеармейский этап конкурса «Эльбрусское кольцо» усложнили 15-километровым марш-броском. Об этом сообщил начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков.

«В этом году уже в шестой раз мы проводим конкурс военного профессионального мастерства среди горных и высокогорных подразделений под названием «Эльбрусское кольцо». Это комплекс многодневных испытаний, в процессе которого военнослужащие решают 15 специальных задач, причем очень сложных технически, физически и даже морально. В основном все задачи выполняются командой», — рассказал полковник Андрей Зыков.

Он отметил, что главным итогом всеармейского этапа станет определение команды-победительницы, которая представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо», который будет проводиться в Кабардино-Балкарии через месяц.

«В этом году конкурс серьезно усложнили. Особенностью является то, что при выполнении 15 последней задачи военнослужащим необходимо преодолеть дистанцию порядка 15 километров и подняться на гору «Эльбрус» до самой вершины — практически 5640 метров. Мы этот этап проводим впервые. Надеемся, что он будет удачным. Это огромнейшее испытание для каждого участника. Подняться на гору уже большая проблема, а победить в конкурсе — это действительно сложная задача», — добавил начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ.

Справочно:

Всеармейский этап конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр-2020 проводится на базе Центра горной подготовки и выживания в поселке Терскол Кабардино-Балкарской Республики с 22 июля по 5 августа. В состязаниях принимают участие военнослужащие Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и войск Национальной гвардии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Эльбрусское кольцо
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