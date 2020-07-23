23.07.2020 (16:23)

Масштабные тактические учения ЮВО охватили территорию всего Юга России

Более 10 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) принимают участие в двусторонних батальонных тактических учениях одновременно в 11 регионах на Юге России и в Закавказье.

Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей выполняют учебные задачи с проведением боевых стрельб на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Адыгее, Чечне и Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.

В составе батальонов мотострелковых и артиллерийских соединений также выполняют задачи приданные им подразделения различных родов войск и специальных войск — инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, разведывательные и другие.

Кроме того, огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО ЮВО.

На этапах боевой стрельбы задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня «Тордадо», «Град», самоходных гаубиц «Мста-С», «Гвоздика», «Акация», минометов большой мощности «Тюльпан» и «Малка». Также в составе разведывательных огневых комплексов задействованы танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.

Ранее сообщалось о решении командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова продолжить 10 батальонных и 13 ротных тактических учений, начатых в соединениях и воинских частях в ходе внезапной проверки боевой готовности ЮВО, и завершить их в соответствии с планом боевой подготовки.

«Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», — отметил генерал армии Александр Дворников.

Командующий войсками ЮВО поставил задачу региональному центру управления обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.

«Видеосигнал должны обеспечивать купольные камеры, установленные на территории общевойсковых полигонов, а также видеокамеры беспилотных летательных аппаратов при совершении подразделениями маршей и в ходе розыгрышей тактических эпизодов», — потребовал Александр Дворников.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и свыше 10 специальных учений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице