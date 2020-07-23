23.07.2020 (15:43)

Силы Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после завершения проверки боевой готовности

Корабельные и береговые соединения Черноморского флота (ЧФ), задействованные во внезапной проверке боевой готовности вернулись в пункты постоянной дислокации из полигонов боевой подготовки и назначенных позиционных районов.

В ходе проверки корабельный состав флота провёл различные учения в акватории Черного моря с отработкой задач по предназначению. Всего было задействовано порядка 20 боевых кораблей, в том числе фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль Дмитрий Рогачёв, малые ракетные корабли «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота, включая соединения морской пехоты и береговой обороны, в рамках внезапной проверки провели комплексные учения на полигоне Опук с высадкой морского десанта и выполнением боевых стрельб.

В мероприятиях принимали участие более 3000 военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ.

Справочно:

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов проходила в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице