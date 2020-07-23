23.07.2020 (15:28)

В День ВМФ России Северный флот покажет жителям и гостям флотской столицы свои боевые возможности

В День Военно-морского флота России, 26 июля, жителям и гостям главной базы Северного флота города Североморска сразу после парада кораблей будут показаны боевые возможности флота.

Демонстрация 14 динамических эпизодов состоится в рамках военно-спортивного праздника.

По завершению торжественной части, на Североморском рейде и набережной будет разыграно театрализованное представление, а корабли выполнят различные элементы боевых упражнений. Откроет военно-спортивный праздник на воде выстрелами из салютных артиллерийских установок большой противолодочный корабль «Североморск».

Затем корабельная тральная группа гвардейской бригады кораблей охраны водного района Краснознаменной Кольской флотилии в составе экипажей базовых тральщиков «Котельнич», «Соловецкий юнга», «Коломна» и «Ядрин» продемонстрируют элемент противоминного обеспечения развертывания ударных сил флота методом проводки за тралами.

Далее будут показаны эпизод развертывания дизельной и атомных подводных лодок, в ходе которых экипажи дизель-электрической подводной лодки «Калуга» и атомной подводной лодки «Псков» на глазах у зрителей выполнят погружение под воду из надводного положения. Через некоторое время экипажи подводных лодок отработают элемент всплытия.

Как осуществляется поиск подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции покажут два корабельных противолодочных вертолёта Ка-27.

Далее на рубеж атаки подводной лодки выйдет малый противолодочный корабль «Брест».

Малый ракетный корабль «Айсберг» осуществит огневую подготовку высадки морского десанта.

Одним из ярких эпизодов военно-спортивного праздника станет бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке авиации. В обеспечении высадки морского десанта будут задействованы большой десантный корабль «Кондопога», а также десантные катера. Морские пехотинцы продемонстрируют гостям праздника высадку морского десанта способом на плав.

Также зрители увидят ряд эпизодов материально-технического обеспечения сил Северного флота.

Генеральная репетиция парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ РФ запланирована на 24 июля. Все праздничные мероприятия будут проводиться с соблюдением противоэпидемических требований.

Всего в военно-спортивном празднике примут участие 28 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

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