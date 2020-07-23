Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.07.2020 (15:28)

В День ВМФ России Северный флот покажет жителям и гостям флотской столицы свои боевые возможности

В День Военно-морского флота России, 26 июля, жителям и гостям главной базы Северного флота города Североморска сразу после парада кораблей будут показаны боевые возможности флота. 

Демонстрация 14 динамических эпизодов состоится в рамках военно-спортивного праздника. 

По завершению торжественной части, на Североморском рейде и набережной будет разыграно театрализованное представление, а корабли выполнят различные элементы боевых упражнений. Откроет военно-спортивный праздник на воде выстрелами из салютных артиллерийских установок большой противолодочный корабль «Североморск». 

Затем корабельная тральная группа гвардейской бригады кораблей охраны водного района Краснознаменной Кольской флотилии в составе экипажей базовых тральщиков «Котельнич», «Соловецкий юнга», «Коломна» и «Ядрин» продемонстрируют элемент противоминного обеспечения развертывания ударных сил флота методом проводки за тралами. 

Далее будут показаны эпизод развертывания дизельной и атомных подводных лодок, в ходе которых экипажи дизель-электрической подводной лодки «Калуга» и атомной подводной лодки «Псков» на глазах у зрителей выполнят погружение под воду из надводного положения. Через некоторое время экипажи подводных лодок отработают элемент всплытия. 

Как осуществляется поиск подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции покажут два корабельных противолодочных вертолёта Ка-27. 

Далее на рубеж атаки подводной лодки выйдет малый противолодочный корабль «Брест». 

Малый ракетный корабль «Айсберг» осуществит огневую подготовку высадки морского десанта. 

Одним из ярких эпизодов военно-спортивного праздника станет бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке авиации. В обеспечении высадки морского десанта будут задействованы большой десантный корабль «Кондопога», а также десантные катера. Морские пехотинцы продемонстрируют гостям праздника высадку морского десанта способом на плав. 

Также зрители увидят ряд эпизодов материально-технического обеспечения сил Северного флота. 

Генеральная репетиция парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ РФ запланирована на 24 июля. Все праздничные мероприятия будут проводиться с соблюдением противоэпидемических требований. 

Всего в военно-спортивном празднике примут участие 28 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
На Северном флоте состоялась первая репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ России
Северный флот совместно с РГО завершил формирование отрядов Комплексной экспедиции в Арктику
Мотострелки армейского корпуса Северного флота в ходе учения отработали задачи по ведению противодесантной обороны побережья в Заполярье
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вошел в состав Северного флота

Метки:
Северный флот , Главный военно-морской парад
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false