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23.07.2020 (15:10)

Саперы миротворческого соединения ЦВО в рамках учения обеспечили безопасную доставку гуманитарного груза

Саперы миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учения обеспечили безопасную доставку гуманитарного груза мирному населению «заблокированному» в населенном пункте в районе условного вооруженного конфликта.

Миротворцы восстановили 8-километровый обходной путь до деревни, обезвредив более 50 неразорвавшихся мин и фугасов, а также проложив дороги в труднопроходимых участках местности и обеспечив доставку населению гуманитарного груза.

В ходе практических действий военнослужащие использовали современные средства защиты — костюмы сапера ОВР-1 «Сокол», бронированные элементы которого изготовлены из лёгкого и высокопрочного полиэтилена, а ткань — из негорючего материала.

К учению привлекались около 500 военнослужащих из состава миротворческого соединения, было задействовано свыше 70 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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