23.07.2020 (14:42)
В Сибири на базе горной отдельной мотострелковой бригады завершился сбор с командирами батальонов
В Сибири на базе горной отдельной мотострелковой бригады под общим руководством командира соединения завершился сбор с командирами батальонов и их заместителями.
В течение недели офицеры проходили проверку своих знаний и сдавали зачеты по тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, изучали новейшие образцы вооружения и военной техники. Также командиры батальонов и их заместители выполнили нормативы по стрельбе из пистолетов ПМ и автоматов АК-74. В ходе сбора все военнослужащие прошли психологическое тестирование.
В мероприятии принимали участие более 50 офицеров.
Справочно:
41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.