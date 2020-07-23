23.07.2020 (14:42)

В Сибири на базе горной отдельной мотострелковой бригады завершился сбор с командирами батальонов

В Сибири на базе горной отдельной мотострелковой бригады под общим руководством командира соединения завершился сбор с командирами батальонов и их заместителями.

В течение недели офицеры проходили проверку своих знаний и сдавали зачеты по тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, изучали новейшие образцы вооружения и военной техники. Также командиры батальонов и их заместители выполнили нормативы по стрельбе из пистолетов ПМ и автоматов АК-74. В ходе сбора все военнослужащие прошли психологическое тестирование.

В мероприятии принимали участие более 50 офицеров.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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