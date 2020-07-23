23.07.2020 (14:15)
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря.
В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов.
На отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождали самолеты МиГ-21 Военно-воздушных сил Румынии.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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