Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.07.2020 (14:15)

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря.

В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов.

На отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождали самолеты МиГ-21 Военно-воздушных сил Румынии.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
«Летающий радар» А-50У и истребители Су-30СМ обеспечат массовое десантирование подразделений ВДВ на учениях в Рязанской области
Более 40 самолетов Ил-76 перебазированы на оперативные аэродромы в рамках учений ВТА
Два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили вылеты на тушение природного пожара в Первомайском районе Оренбургской области
В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил завершился весенний призыв

Метки:
ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false