23.07.2020 (13:56)

Танкисты ЦВО на учении под Оренбургом атакой с ходу уничтожили бронемашины противника

Танковые экипажи Центрального военного округа атакой с ходу уничтожили бронемашины условного противника на учении в Оренбургской области.

По замыслу учения, танкистам нужно было отразить наступление противника и прорваться сквозь его боевые порядки, оттягивая передовые силы неприятеля на себя. Второй эшелон наступающих подразделений совершил обход и уничтожил бронеавтомобили условного противника. В ходе встречного боя экипажи танков Т-72Б3 выполнили одиночные и групповые стрельбы из 125-мм пушки на дальности до 2 тыс. метров и поразили воздушные цели из пулемёта "Корд".

Также танкисты отработали тактику огневых засад во взаимодействии с мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями.

В тактическом учении на Тоцком полигоне приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц военной техники.

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