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23.07.2020 (13:46)

В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы ЮВО провели боевые стрельбы

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили колонну техники условного противника из 152-мм гаубиц «Акация» и Д-30 на горном полигоне Цабал. Боевые стрельбы прошли в рамках масштабных тактических учений.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили в горах на удалении более 10 км колонну боевой техники условного противника и передали координаты целей на командный пункт. Для их уничтожения были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы «Акация» и 122-мм орудия Д-30. Расчеты артиллеристских гаубиц выполняли стрельбу осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций.

В тактическом учении принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 300 единиц техники.

Ранее сообщалось, что по решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова 10 батальонных и 13 ротных тактических учений, начатых в соединениях и воинских частях в ходе внезапной проверки боевой готовности, продолжены по плану боевой подготовки и завершатся в установленные сроки.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ
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