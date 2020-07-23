23.07.2020 (13:37)

Расчеты БЛА «Орлан-10» 41-й общевойсковой армии ЦВО на учении в Кузбассе навели огонь артиллерии на позиции условного противника

Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10» мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тактико-специального учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области навели огонь артиллерии на позиции условного противника.

По замыслу учения, при проведении воздушной разведки военнослужащие подразделений беспилотной авиации обнаружили скопление живой силы и техники противника на участке лесной дороги. Полученные разведданные были переданы на командный пункт, а затем — расчетам самоходных гаубиц «Акация». Артиллеристы выдвинулись в район боевого применения и сосредоточенным огнем из 152-мм пушек, установленных на боевые машины, уничтожили условного противника. Контроль поражения целей и корректировку огня в небе осуществлял БЛА «Орлан-10». Во время стрельбы артиллерийскими расчетами было поражено более 200 групповых и одиночных целей на дистанциях до 15 км.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействоано около 50 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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