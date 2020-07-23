23.07.2020 (13:30)

Всеармейский конкурс среди специалистов военной топографии «Надежный ориентир» впервые пройдёт в военном вузе

С 27 по 31 июля филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в подмосковном Серпухове пройдут финальные испытания всеармейского конкурса среди подразделений Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации «Надежный ориентир».

Соревнования специалистов военной топографии впервые пройдут в военном вузе и примут в них участие не только офицеры, но и военнослужащие по контракту: топогеодезисты и водители.

Ранее состязания проводились только на полигонах: в учебном центре Топографической службы ВС РФ в Новгородской области и на полигоне Дубровичи Тульского воздушно-десантного соединения в Рязанской области.

Проведение конкурса в РВСН позволит широко продемонстрировать тактико-технические характеристики современных средств топогеодезического и наземного навигационного обеспечения. Впервые стратегические ракетчики представят новейший универсальный комплекс геодезического обеспечения.

Перед началом состязаний специалисты-топографы РВСН проведут комплексную тренировку с использованием геоинформационной системы военного назначения, а также навигационной аппаратуры глобальных навигационных систем.

В соревнованиях примут участие представители видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также военных округов и частей непосредственного подчинения Топографической службы ВС РФ. Всего — 40 участников в составе восьми команд.

«Надежный ориентир» — это состязание подразделений Топографической службы по военно-прикладной и профессиональной подготовке топографических подразделений. Конкурс позволит участникам проявить себя как в командном, так и индивидуальном зачете. Также предусмотрена апробация программы международного конкурса «Надежный ориентир».

Один из самых зрелищных этапов состязаний — специальная техническая эстафета «Топографический квадротлон» — позволит участникам продемонстрировать мастерство и профессионализм в составе подразделений.

Один из этапов соревнований «Лучший водитель» позволит конкурсантам продемонстрировать навыки вождения автомобилей повышенной проходимости.

Кроме того, участники будут состязаться в умении проводить топогеодезические расчеты на время, определении номенклатуры листов электронных и топографических карт, а также в огневой и физической подготовке.

Победители и призеры конкурса определяются решением судейской коллегии по общему количеству баллов, набранных командами за все упражнения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице