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23.07.2020 (13:07)

Более 500 танкистов ЦВО освоили подводное вождение под Оренбургом

Более 500 военнослужащих танковых подразделений Центрального военного округа, дислоцированных в Оренбургской области, освоили подводное вождение танков Т-72Б3.

Перед практической частью занятий экипажи сдали зачеты по допуску к вождению под водой, прошли легководолазную подготовку, отработали вопросы спасения экипажа из затопленного танка, а также эвакуацию личного состава с помощью изолирующих противогазов ИП-5.

В ходе практических действий танкисты оборудовали боевые машины специальными воздуховодами, после чего преодолели водную преграду шириной более 70 м и глубиной до 5 м, ориентируясь по приборам, не допуская остановок и резких поворотов. Кроме того, военнослужащие спасательно-эвакуационной группы отработали вопросы спасения экипажа и эвакуацию танка со дна реки.

Полученные танкистами навыки позволят водить боевую технику в подводном положении, что расширит возможности применения танковых подразделений в местности с наличием водных преград.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Центральный военный округ
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