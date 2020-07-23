23.07.2020 (13:03)

Горные мотострелки ЦВО на учении в Туве отразили нападение условного противника при поддержке армейской авиации

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отразили нападение условного противника при поддержке вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» в ходе учения на горном полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.

Расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10» в ходе ведения воздушной разведки местности обнаружили передовой отряд противника, совершающий скрытный марш в горном ущелье, координаты были переданы на командный пункт.

Чтобы сорвать наступление военнослужащие мотострелкового подразделения заняли оборону на маршруте движения передового отряда. Для нанесения максимального урона противнику было принято решение на применение самоходных орудий «Нона-СВК», которые, используя мортирную стрельбу, уничтожили передовой отряд. После этого мотострелки под прикрытием армейской авиации перешли в наступление и завершили разгром условного противника.

В ходе учения военнослужащие выполнили стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов по движущимся и появляющимся мишеням в дневное и ночное время. В практических действиях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано коло 30 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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