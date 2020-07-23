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23.07.2020 (12:48)

Российские военнослужащие доставили имущество для оборудования столовых школ Минобороны России в Таджикистане

Около восьми тонн имущества для обеспечения бесплатным питанием учеников 1-4 классов в школах Министерства обороны Российской Федерации доставлено в Таджикистан.

Для приготовления качественного горячего питания для учащихся средних общеобразовательных школ № 4 и № 6, распложенных в городах Душанбе и Бохтар, доставили посуду, электрические плиты, пищеварочные котлы, сковороды и холодильное оборудование. В перечень имущества также вошли пароконвектоматы — профессиональное кухонное тепловое оборудование, позволяющее выпекать, жарить, тушить, томить, варить на пару в короткие сроки.

Всего к 1 сентября в школах Минобороны России в Республике Таджикистан планируется обеспечить бесплатным горячим питанием более 500 учеников начальных классов.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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