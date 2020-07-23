23.07.2020 (12:15)

«Летающий радар» А-50У и истребители Су-30СМ обеспечат массовое десантирование подразделений ВДВ на учениях в Рязанской области

Самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У, самолет управления и ретрансляции Ил-22, истребители Су-30СМ и вертолеты армейской авиации обеспечат проведение массового десантирования в ходе полковых летно-тактических учений ВТА и командно-штабного учения ВДВ.

В рамках основного эпизода учений с практическим десантированием будут задействованы более 40 самолетов Ил-76, Ан-26 и других типов военно-транспортной авиации, а также самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов армейской авиации Западного военного округа.

Контроль воздушной обстановки и управление экипажами в воздухе будет осуществлять экипажи самолетов А-50У и Ил-22-СУРТ.

Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, под руководством которого проходят полковые учения ВТА, провел на аэродроме Иваново общий сбор летного состава с постановкой задач для всех авиационных экипажей, задействованных в маневрах.

Летчики изучили район проведения полетов, десантирования, маршруты движения воздушных судов и порядок действия в различных нештатных ситуациях.

Полковые летно-тактические учения военно-транспортной авиации продлятся до 24 июля 2020 г.

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