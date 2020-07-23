23.07.2020 (10:14)

Высокогорные подразделения ВС РФ и Росгвардии выполнят самое сложное задание конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

Завтра, в третий соревновательный день, высокогорные подразделения ВС РФ в рамках первого этапа всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» выполнят самое сложное специальное задание «Горная полоса препятствий» в Приэльбрусье.

Военнослужащие преодолеют горный маршрут в районе города Тырныауз, оборудованный на участке естественного, но сильно пересеченного рельефа, общей протяженностью 650 м и суммарным набором высоты около 100 м. Дистанция состоит из следующих препятствий: подъем и спуск по вертикальным перилам, спуск и подъем груза 24 кг (ящика с боеприпасами), навесная переправа, переход по сухому руслу реки, метание гранат на дальность в условиях крутого склона, переход по бревну и разрушенному мосту, подъем по склону «горка», спуск «спортивным способом» и ограниченный проход.

Горный маршрут участники соревнования будут преодолевать с вооружением и в специальной экипировке. Военнослужащим необходимо пройти полосу препятствий максимально быстро и при этом не допустить ошибок.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и войск Национальной гвардии.

Состязания продлятся до 5 августа с.г. в рамках армейских Международных игр «АрМИ-2020». Данный вид соревнований проводится с 2015 года. Это уже шестые соревнования в таком масштабе.

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